Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур Общество

Пресс-служба Нижегородской епархии организовала пресс-тур, в рамках которого журналисты побывали в реставрируемых храмах Арзамаса: в Вознесенской церкви в селе Степаново, в Воскресенском кафедральном соборе и в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

В Степанове в настоящее время уже восстановлен главный придел в честь Вознесения Господня. Ещё в двух приделах работы продолжаются. Центральное украшение храма - уникальный иконостас из 84 образов - был отреставрирован в мастерских Нижегородской епархии.

В Воскресенском кафедральном соборе в Арзамасе завершились масштабные реставрационные работы, на которых было занято в общей сложности более 500 человек - кровельщики, каменщики, штукатуры-маляры, лепщики, резчики, художники-реставраторы, искусствоведы. Обновлённый храм уже работает, а вот 30 июля планируется Великое освящение главного престола собора.

В подклете собора разместится уникальный музей Русского Патриаршества: он переехал сюда из здания магистрата. В музее находится единственная в стране экспозиция, рассказывающая о жизни всех русских Патриархов - от первого Патриарха Иова до Святейшего Патриарха Кирилла. Здесь представлены подлинные вещи и современные реконструкции.

Также журналисты побывали в Спасо-Преображенском соборе, который является древнейшим и самым первым каменным храмом Арзамаса (1638 год постройки). В 1927 году Спасо-Преображенский монастырь был закрыт, и до недавнего времени в здании собора размещался Государственный архив Нижегородской области №2. В 2015 году храм был возвращён Русской Православной Церкви. Возрождение храма ведётся по сей день, а в ходе реставрации была воссоздана авторская настенная живопись.

Фото: Глеб Пушменков, НИА "Нижний Новгород"