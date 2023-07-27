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Общество

Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур

27 июля 2023 17:00  [83] Общество

Пресс-служба Нижегородской епархии организовала пресс-тур, в рамках которого журналисты побывали в реставрируемых храмах Арзамаса: в Вознесенской церкви в селе Степаново, в Воскресенском кафедральном соборе и в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

В Степанове в настоящее время уже восстановлен главный придел в честь Вознесения Господня. Ещё в двух приделах работы продолжаются. Центральное украшение храма - уникальный иконостас из 84 образов - был отреставрирован в мастерских Нижегородской епархии.

В Воскресенском кафедральном соборе в Арзамасе завершились масштабные реставрационные работы, на которых было занято в общей сложности более 500 человек - кровельщики, каменщики, штукатуры-маляры, лепщики, резчики, художники-реставраторы, искусствоведы. Обновлённый храм уже работает, а вот 30 июля планируется Великое освящение главного престола собора.

В подклете собора разместится уникальный музей Русского Патриаршества: он переехал сюда из здания магистрата. В музее находится единственная в стране экспозиция, рассказывающая о жизни всех русских Патриархов - от первого Патриарха Иова до Святейшего Патриарха Кирилла. Здесь представлены подлинные вещи и современные реконструкции.

Также журналисты побывали в Спасо-Преображенском соборе, который является древнейшим и самым первым каменным храмом Арзамаса (1638 год постройки). В 1927 году Спасо-Преображенский монастырь был закрыт, и до недавнего времени в здании собора размещался Государственный архив Нижегородской области №2. В 2015 году храм был возвращён Русской Православной Церкви. Возрождение храма ведётся по сей день, а в ходе реставрации была воссоздана авторская настенная живопись.

Фото: Глеб Пушменков, НИА "Нижний Новгород"

храм в честь Вознесения Господня в селе Степаново
храм в честь Вознесения Господня в селе Степаново
храм в честь Вознесения Господня в селе Степаново
храм в честь Вознесения Господня в селе Степаново
храм в честь Вознесения Господня в селе Степаново
храм в честь Вознесения Господня в селе Степаново
храм в честь Вознесения Господня в селе Степаново
храм в честь Вознесения Господня в селе Степаново
храм в честь Вознесения Господня в селе Степаново
храм в честь Вознесения Господня в селе Степаново
храм в честь Вознесения Господня в селе Степаново
Воскресенский кафедральный собор Арзамаса
Воскресенский кафедральный собор Арзамаса
директор Ярославской художественной мастерской Реставратор Денис Полещук
заместитель директора по научной работе Ярославской художественной мастерской Реставратор Татьяна Васильева
Воскресенский кафедральный собор Арзамаса
Воскресенский кафедральный собор Арзамаса
Воскресенский кафедральный собор Арзамаса
Воскресенский кафедральный собор Арзамаса
Воскресенский кафедральный собор Арзамаса
Воскресенский кафедральный собор Арзамаса
Воскресенский кафедральный собор Арзамаса
Воскресенский кафедральный собор Арзамаса
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
Музей Русского Патриаршества
директор музея, настоятель нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон (Затёкин)
Музей Русского Патриаршества
директор музея, настоятель нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон (Затёкин)
Соборная площадь Арзамаса
Спасо-Преображенский мужской монастырь
Спасо-Преображенский собор Арзамаса
Спасо-Преображенский собор Арзамаса
Спасо-Преображенский собор Арзамаса
Спасо-Преображенский собор Арзамаса
Спасо-Преображенский собор Арзамаса
Спасо-Преображенский собор Арзамаса
Спасо-Преображенский собор Арзамаса
Спасо-Преображенский собор Арзамаса
Спасо-Преображенский собор Арзамаса
Спасо-Преображенский собор Арзамаса

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