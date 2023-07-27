Выставка наивного искусства "Ну какой же ты наивный!" будет доступна в НГХМ до 24 сентября Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка "Ну какой же ты наивный!" открылась в НГХМ|ИСКУССТВО XX ВЕКА (пл. Минина и Пожарского 2/2). Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в экспозиции представлены около 150 избранных произведений живописи и графики 45 наивных художников разного времени из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ).

Как рассказал генеральный директор НГХМ Роман Жукарин, в 2023 году нижегородский музей и ЕМИИ проведут пять совместных выставок. Например, сейчас в выставочном пакгаузе представлена экспозиция "Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала".

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин отметил, что наивное искусство не требует от посетителя никакой подготовки, специального образования или насмотренности.

"Наивное искусство - это искусство, которое попадает прямо в сердце", – подчеркнул он.

На выставке также можно будет увидеть наивное искусство Нижнего Новгорода, представленное произведениями Анны Дикарской и Владимира Мизинова из собрания Нижегородского художественного музея.

Посетить выставку можно до 24 сентября.

Ранее сообщалось, что выставка наивного искусства "НАИВ…НО" проходит в Центре деловой и правовой информации Нижнего Новгорода.

Также напомним, что серия публичных мероприятий в рамках региональной программы арт-резиденций пройдет в нижегородском "Арсенале".