Volkswagen продал бизнес в России за 125 млн евро Экономика

Немецкий концерн Volkswagen продал бизнес в России за 125 млн евро. Об этом стало известно из опубликованного отчёта компании за первое полугодие.

Как сообщает телеканал "360", автоконцерн продал доли в своём российском представительстве ООО "Фольксваген Груп Рус" компании "Арт-Финанс", близкой к дилерскому холдингу "Авилон", в середине мая, но до настоящего времени стороны не раскрывали подробности сделки.

Также компании перешли несколько подконтрольных "Фольксваген Груп Рус" предприятий: "Фольксваген Компоненты и Сервис", "Скания Лизинг", "Скания Финанс" и "Скания Страхование".

Стоит отметить, что сделка не подразумевает возможности обратного выкупа.

Напомним, Volkswagen объявил о приостановке производства автомобилей в России ещё в марте прошлого года. Позднее стало известно, что концерн рассматривает продажу своих российских активов одной из местных компаний.

Летом прошлого года компания Volkswagen Group RUS сообщила о планах закрытия своего офиса в Нижнем Новгороде, процесс затронул примерно 60 сотрудников компании. Ликвидация офиса была связана с "общим высоким уровнем неопределенности и невозможностью спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде".

Ранее сообщалось, что Mercedes продаст российские доли дилеру "Автодом". А вот российские активы концерна Nissan перешли в государственную собственность.