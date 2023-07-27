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Почти 7600 нижегородцев уже пострадали от укусов клещей

28 июля 2023 11:13  [100] Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает проводить еженедельный оперативный мониторинг активности клещей.

По данным на 27 июля, в медучреждения с укусами клещей обратились 7590 нижегородцев, что на 18,5% больше показателей 2022 года (6401 человек) и выше среднемноголетнего уровня на 2,1%.

В Роспотребнадзоре отметили, что в настоящее время в Нижегородской области сложились благоприятные погодные условия, способствующие активизации клещей.

На данный момент в регионе зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым энцефалитом. Два человека заразились, выпив некипяченое козье молоко. 

Также выявлено 45 случаев заболевания клещевым боррелиозом и один случай моноцитарного эрлихиоза.

Больше всего укусы клещей регистрируют в Городецком районе (425), Дзержинске (432) и Павловском районе (393). В Нижнем Новгороде в медучреждения с укусами чаще всего обращаются в Автозаводском (658), Ленинском (425) и Советском (420) районах.

В 32% случаев укусы регистрировались в селах и деревнях, в 24% - в садах и огородах, в 17% - в лесу, в 7% - на придомовых территориях, в 3% - на кладбищах.

Также единичные случаи присасывания происходили в парках, санаториях и других местах.

Ранее нижегородские медики дали рекомендации по поведению в период активности клещей.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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