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Общество

Капремонт завершился в поликлинике на улице Энгельса в Балахне

28 июля 2023 13:32  [35] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капремонт в рамках федеральной программы по модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" завершился в поликлинике на улице Энгельса в Балахне. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, на работы было выделено 22 млн рублей.

В здании была полностью обновлена внутренняя отделка помещений, в том числе регистратуры и кабинетов 13 узкопрофильных специалистов. Кабинет физиотерапии переместился на первый этаж здания, его место занял дневной стационар.

Как рассказал главный врач Балахнинской ЦРБ Сергей Недров, сейчас работы ведутся еще на трех объектах больницы. Общая стоимость работ составляет около 40 млн рублей.

В частности, в поликлинике на улице Олимпийской идет капремонт системы отопления, а в поликлинике на улице Горького обновляется система электроснабжения. Все работы должны завершиться к концу года.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт пройдет в поликлинике Пильнинской ЦРБ.

Также напомним, что семь объектов Первомайской ЦРБ будут модернизированы по нацпроекту "Здравоохранение".

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Теги:
Балахна Здравоохранение
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