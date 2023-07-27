Нижегородская система "Инцидент Менеджмент" за 5 лет отработала более 324 тысяч обращений Общество

Пять лет назад в Нижегородской области в рамках пилотного проекта была запущена система "Инцидент Менеджмент", которая на базе ЦУР ведёт мониторинг соцсетей на предмет жалоб и вопросов в адрес властей. За это время отработано более 324 тысяч обращений, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, задачу по развитию прямой коммуникации власти и граждан, в том числе через интернет, поставил президент России Владимир Путин. Это внесено и в Стратегию развития Нижегородской области.

"За прошедшие годы отработаны тысячи сообщений. В оперативном режиме работают органы власти, всё больше появляется личных ответов от руководителей ведомств и глав МСУ, ответственных лиц. Новые вызовы нашего времени требуют именно такой реакции", - подчеркнул глава региона.

Система была запущена в 2018 году, а с 2020-го отдел по работе с "обратной связью" стал частью Центра управления регионом Нижегородской области.

Согласно информации, за 5 лет с помощью "Инцидент Менеджмента" специалисты ЦУР отработали 324 547 обращений из соцсетей и подготовили 449 547 ответов от органов власти. Среднее время ответа на одно сообщение сократилось с 8 ч до 4 ч 20 мин.

Руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков заявил, что за произошла настоящая революция в качестве "обратной связи" органов власти с жителями.

"Ещё пять лет назад трудно было себе представить, что можно напрямую обратиться к губернатору в комментариях или личном сообщении через соцсеть и оперативно получить ответ или решение. Более того, прямые линии главы региона проходят при непосредственном участии ЦУР. Так, в ходе прямой линии в конце 2022 года было отработано около 1 000 сообщений. Очень важно, что сегодня более 50% сообщений поступает в систему "Инцидент Менеджмент" со страниц органов власти и муниципалитетов. Это говорит о доверии нижегородцев такому каналу коммуникации с властью", – подчеркнул Ушаков.

Напомним, ЦУР были созданы во всех субъектах страны по поручению президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Координацию работы 84 ЦУР в стране выполняет АНО "Диалог Регионы".

"Центр управления регионом" в Нижегородской области был запущен в апреле 2020 года. Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

Ранее сообщалось, что нижегородские органы власти и подведомственные учреждения ведут более 3,3 тысяч аккаунтов в соцсетях.