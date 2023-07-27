Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2023 15:54  [49] Жители Нижнего Новгорода оформили более 500 резидентных парковочных разрешений
28 июля 2023 15:43  [60] Волонтеры "Единой России" будут помогать паломникам, прибывшим в Дивеево на торжества в честь дней памяти Серафима Саровского
28 июля 2023 15:36  [77] Трамвай №6 в Нижнем Новгороде прекратит работу с 5 августа в связи с заменой путей
28 июля 2023 15:24  [104] Приемка палаточного городка на 3 тысячи паломников прошла в Дивееве
28 июля 2023 15:03  [92] Нижегородцы могут выиграть безлимитную транспортную карту
28 июля 2023 14:47  [112] Тренировка на сапах для людей с ограничениями здоровья по зрению прошла в Нижнем Новгороде в рамках марафона "Сила России"
28 июля 2023 14:29  [137] Нижегородская область победила в конкурсе шатров на форуме "iВолга"
28 июля 2023 14:18  [127] Нижегородская система "Инцидент Менеджмент" за 5 лет отработала более 324 тысяч обращений
28 июля 2023 13:32  [149] Капремонт завершился в поликлинике на улице Энгельса в Балахне
28 июля 2023 13:07  [167] Уже 19 случаев заражения корью выявили в Нижегородской области
Общество

Трамвай №6 в Нижнем Новгороде прекратит работу с 5 августа в связи с заменой путей

28 июля 2023 15:36  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трамвай №6 "Московский вокзал - станция "Варя" в Нижнем Новгороде прекратит работу с 5 августа в связи с заменой путей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, трамвай не будет курсировать до 4 октября включительно. В это время будут проходить строительные работы по замене стрелочного узла "Станция Варя".

На время работ будет продлен автобус А-89 "Поселок Новая стройка – Станция метро Бурнаковская" для обеспечения транспортного обслуживания улиц Народная и Гордеевская. В маршрут будет включено полукольцевое движение автобусов от Сормовского шоссе по Бурнаковскому проезду, улицам Куйбышева, Акмолинской, Народной, Чебоксарской, Гордеевской, Московскому и Сормовскому шоссе. 

Кроме того, на Сормовском шоссе будет усилена работа автобусов А-71, А-95 и троллейбусного маршрута №5.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Также ранее сообщалось, что кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде планируется открыть во второй половине 2023 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph