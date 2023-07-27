Трамвай №6 в Нижнем Новгороде прекратит работу с 5 августа в связи с заменой путей

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Трамвай №6 "Московский вокзал - станция "Варя" в Нижнем Новгороде прекратит работу с 5 августа в связи с заменой путей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, трамвай не будет курсировать до 4 октября включительно. В это время будут проходить строительные работы по замене стрелочного узла "Станция Варя".
На время работ будет продлен автобус А-89 "Поселок Новая стройка – Станция метро Бурнаковская" для обеспечения транспортного обслуживания улиц Народная и Гордеевская. В маршрут будет включено полукольцевое движение автобусов от Сормовского шоссе по Бурнаковскому проезду, улицам Куйбышева, Акмолинской, Народной, Чебоксарской, Гордеевской, Московскому и Сормовскому шоссе.
Кроме того, на Сормовском шоссе будет усилена работа автобусов А-71, А-95 и троллейбусного маршрута №5.
Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.
Также ранее сообщалось, что кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде планируется открыть во второй половине 2023 года.
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