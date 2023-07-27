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Жители Нижнего Новгорода оформили более 500 резидентных парковочных разрешений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.
Напомним, резидентское разрешение предоставляет жителям ближайших к платной парковке домов безлимитное право на её использование по льготной цене.
Отмечается, что чаще всего такое разрешение оформляют жители исторического центра Нижнего Новгорода.
Также в мэрии сообщили, что нарушенные, связанные с неоплатой парковочного места, выявляются во всех районах города, в которых действуют платные парковки.
Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода с начала года заплатили около 40 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку.
В бюджет города в 2023 году от оплаты парковок поступило около 25 млн рублей.
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