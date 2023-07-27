Жители Нижнего Новгорода оформили более 500 резидентных парковочных разрешений Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители Нижнего Новгорода оформили более 500 резидентных парковочных разрешений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Напомним, резидентское разрешение предоставляет жителям ближайших к платной парковке домов безлимитное право на её использование по льготной цене.

Отмечается, что чаще всего такое разрешение оформляют жители исторического центра Нижнего Новгорода.

Также в мэрии сообщили, что нарушенные, связанные с неоплатой парковочного места, выявляются во всех районах города, в которых действуют платные парковки.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода с начала года заплатили около 40 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку.

В бюджет города в 2023 году от оплаты парковок поступило около 25 млн рублей.