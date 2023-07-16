Жители Нижнего Новгорода заплатили около 40 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители Нижнего Новгорода с начала 2023 года заплатили около 40 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку. Об этом на заседании городской Думы сообщил директор департамента финансов администрации Юрий Мочалкин.

Статистикой доходов бюджета города от платных парковок поинтересовался депутат Герман Карачевский.

"Какой доход город получает от платных парковок? Потому что весь центр перекрыт платными парковками, даже там, где обещали, что они будут бесплатными", - сказал он.

Юрий Мочалкин сообщил, что с начала 2023 года в бюджет Нижнего Новгорода от оплаты парковок поступило около 25 млн рублей.

При этом сумма оплаченных штрафов за неоплату стоянки составила около 40 млн рублей.

Напомним, 29 марта на платных парковках Нижнего Новгорода начала работать система постоплаты.

Ранее Дума Нижнего Новгорода запретила закрывать номера автомобилей на платных парковках.

Также в мае в Нижнем Новгороде появилась возможность оплатить парковку транспортной картой.