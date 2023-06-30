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Общество

Минтранс предложил внести в КоАП повышение штрафов для водителей электросамокатов

04 июля 2023 18:43  [41] Общество

Минтранс решил внести в Кодекс об административных правонарушениях статьи о нарушении ПДД на электросамокатах. Поправки предполагают приравнять электросамокаты к остальным участникам дорожного движения — автомобилистам и пешеходам.

Согласно действующим нормам, на электросамокатах нельзя ездить быстрее 25 км/час и пересекать пешеходный переход, не спешившись. За эти нарушения следует наказание - штраф до 1,5 тысячи рублей. Если изменения будут приняты, то штрафы превысят максимально действующие.

Министерство уже направило в Госдуму соответствующее письмо, сообщает телеканал "360".

Эксперты оценивают инициативу Минтранса как необходимую меру.

Так, автоюрист Сергей Радько уверен, что штраф действительно нужен, потому что в ПДД понятие "средство индивидуальной мобильности" внесено, но владельцы СИМ не попадают ни под одну статью КоАП.

"Поскольку водителей электросамокатов сделали участниками движения, для них нужны отдельные наказания за нарушения правил дорожного движения. Сумма должна быть аналогичная велосипедистам", - уверен автоюрист.

По его словам, решить проблему аварий с участием электросамокатов поможет лишь полнейший запрет этих транспортных средств.

Эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн также уверена, что внесение штрафов для водителей электросамокатов за нарушение ПДД в КоАП имеет ряд обоснованных причин. Но она считает, что максимальное наказание в размере 1,5 тысячи рублей не соответствует серьёзности некоторых нарушений - и штрафы нужно повышать.

"Введение серьёзных штрафов в КоАП — самый целесообразный и справедливый подход, так как он направлен на наказание за конкретные нарушения и стимулирует соблюдение правил дорожного движения", - заявила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с начала года зарегистрировано 26 ДТП с участием электросамокатов. В результате данных аварий травмы получили 14 человек.

Напомним, с 1 июня передвижение на электросамокатах запретили в нижегородском парке "Швейцария". Ранее мэрия Нижнего Новгорода и компании-операторы подписали соглашение о правилах использования электросамокатов.

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Теги:
ПДД самокат Штраф
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