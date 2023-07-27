Нижегородским участникам СВО планируется предоставлять земельные участки

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Нижегородским участникам СВО и семьям погибших военных планируется предоставлять земельные участки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области.
Согласно информации, новую меру поддержки в первом чтении рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона.
Размер каждого участка для ведения личного подсобного хозяйства будет составлять до 20 соток. Их перечень формируются Минимущества совместно с муниципалитетами.
Ранее сообщалось, что многодетные семьи с совершеннолетними детьми - участниками СВО сохранят право на бесплатные земельные участки.
Также напомним, что военные социальные контракты на сумму почти в 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области.
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