Нижегородским участникам СВО планируется предоставлять земельные участки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородским участникам СВО и семьям погибших военных планируется предоставлять земельные участки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области.

Согласно информации, новую меру поддержки в первом чтении рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона.

Размер каждого участка для ведения личного подсобного хозяйства будет составлять до 20 соток. Их перечень формируются Минимущества совместно с муниципалитетами.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи с совершеннолетними детьми - участниками СВО сохранят право на бесплатные земельные участки.

Также напомним, что военные социальные контракты на сумму почти в 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области.