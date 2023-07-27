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Строительство школы "Город наук" в микрорайоне "Комсомольском" завершили в Дзержинске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Носков.
Согласно информации, учреждение уже получило заключение Госстройнадзора Нижегородской области.
Иван Носков отметил, что это первая современная школа в Дзержинске за почти 40 лет.
Обучение в учреждении начнется 1 сентября.
Сейчас в центре Дзержинска совместно с Корпорацией развития Нижегородской области ведется строительство еще одной современной школы.
Ранее сообщалось, что проект новой школы в Кстове получил положительное заключение госэкспертизы.
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