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Общество

Строительство школы "Город наук" в микрорайоне "Комсомольском" завершили в Дзержинске

29 июля 2023 10:53  [76] Общество

Фото: Telegram-канал Ивана Носкова

Строительство школы "Город наук" в микрорайоне "Комсомольском" завершили в Дзержинске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Носков.

Согласно информации, учреждение уже получило заключение Госстройнадзора Нижегородской области. 

Иван Носков отметил, что это первая современная школа в Дзержинске за почти 40 лет.

Обучение в учреждении начнется 1 сентября.

Сейчас в центре Дзержинска совместно с Корпорацией развития Нижегородской области ведется строительство еще одной современной школы.

Ранее сообщалось, что проект новой школы в Кстове получил положительное заключение госэкспертизы.

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Теги:
Строительство Школы
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