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Общество

Фонд ОМС Нижегородской области с начала года направил около 322 млн рублей на профилактические осмотры детей

29 июля 2023 12:31  [50] Общество

Фото: Фонд ОМС Нижегородской области

Фонд ОМС Нижегородской области с начала года направил около 322 млн рублей на профилактические осмотры детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в первом полугодии осмотры прошло более 280 тысяч детей, в том числе около 5300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Профилактические осмотры несовершеннолетним рекомендуется проводить ежегодно с момента рождения до 18 лет. Расширенный медосмотр проводится в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет. 

Для максимального охвата медосмотры проводят выездные бригады врачей в школах и детсадах. Дети младшего возраста осматриваются врачами в поликлинике в "Дни здорового ребенка".

Кроме того, в детской поликлинике №39 организованы дополнительные "профилактические субботы".

Чаще всего у нижегородских детей в ходе осмотров выявляют близорукость,  нарушение осанки и сколиоз, патологии органов дыхания, зрения и болезни органов пищеварения.

Ранее сообщалось, что финансирование медицинской реабилитации по ОМС в Нижегородской области вырастет в 2 раза.

Также напомним, что почти 14 тысяч операций планируется провести в Нижегородской области по ОМС в 2023 году.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье ОМС
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