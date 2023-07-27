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Движение трамваев временно изменили в Нижнем Новгороде из-за непогоды

29 июля 2023 14:16  [44] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамваев временно изменили в Нижнем Новгороде из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Так, маршрут №417 будет курсировать от Игарской до 2-го Соцгорода.

Трамваи №3 и №21 будут ходить от Московского вокзала до площади Комсомольской, а маршрут №6 приостановил работу.

Также в связи с отсутствием напряжения в контактной сети на участке от остановки "Администрация Приокского района" до остановки "Ул. Медицинская", временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №13 и №31.

Аварийные службы транспортного предприятия совместно с городскими службами устраняют повреждения для скорейшего восстановления движения.

Ранее сообщалось, что тридцать бригад круглосуточно прочищают ливневки в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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