Сильные дожди прогнозируют в Нижегородской области 30 июля

Фото: НИА “Нижний Новгород”
В Нижегородской области 30 июля вновь прогнозируют сильные дожди. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Так, в течение ближайших суток в Нижнем Новгороде и районах области вероятны ливни, а также порывы юго-восточного ветра до 15-20 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе увеличивается риск возникновения ЧС, связанных с повреждениями ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ. В ведомстве также не исключают падения деревьев и кровель зданий.
Кроме того, прогнозируется увеличение числа ДТП.
В районах также возможны локальные подтопления территорий, возникновение оползней.
Ранее сообщалось, что почти 100 деревьев упало в Нижнем Новгороде 29 июля из-за непогоды.
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