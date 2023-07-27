Сильные дожди прогнозируют в Нижегородской области 30 июля Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В Нижегородской области 30 июля вновь прогнозируют сильные дожди. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Так, в течение ближайших суток в Нижнем Новгороде и районах области вероятны ливни, а также порывы юго-восточного ветра до 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе увеличивается риск возникновения ЧС, связанных с повреждениями ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ. В ведомстве также не исключают падения деревьев и кровель зданий.

Кроме того, прогнозируется увеличение числа ДТП.

В районах также возможны локальные подтопления территорий, возникновение оползней.

Ранее сообщалось, что почти 100 деревьев упало в Нижнем Новгороде 29 июля из-за непогоды.