Нижегородцы вошли в число призеров и победителей по 10 направлениям форума "iВолга" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Нижегородцы вошли в число призеров и победителей по 10 направлениям форума "iВолга". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, форум Приволжского федерального округа "iВолга" прошел с 21 по 29 июля на территории фестивальной поляны Мастрюковских озёр в Самарской области.

В состав нижегородской делегации вошли более 100 человек – представители высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций, регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи, муниципальных образований области и молодёжных организаций региона.

В ходе мероприятия грант в конкурсе проектов ПФО получила нижегородка Мария Бяшерова с проектом по патриотическому воспитанию "Под знаменем Отечества".

Егор Докин занял второе место в выставке научно-технического творчества с проектом "Прямая технология получения наночастиц методом индукционной потоковой левитации", а Даниил Никитин победил в DJ-фестивале.

Александра Панова победила в личном рейтинге смены "Флагманы молодежи", а Полина Коротких стала лучшей в личном рейтинге смены "Территория спорта".

Ксения Узикова победила в личном рейтинге смены "Медиалаборатория", а Максим Тихонов занял третье место в общем рейтинге форума.

Также команда КВН "Сборненькая Нижегородской области " победила в Кубке КВН ПФО, а театр моды ННГАСУ с коллекцией "Городские скоморохи" занял третье место в конкурсе молодых модельеров "Этника".

Кроме того, ранее сообщалось, что Нижегородская область победила в конкурсе шатров на форуме "iВолга".

"Поздравляю! Крутое мероприятие для молодежи с массой возможностей для реализации собственных идей!" - написал Глеб Никитин.