АКРА повысило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода до уровня А (RU)

Администрация Нижнего Новгорода
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода до уровня А (RU). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Согласно информации, предыдущий рейтинг города - А- (RU). Также прогноз изменен на "Стабильный".
Повышение рейтинга обусловлено положительными изменениями в бюджетном и экономическом профилях города, в том числе за счет роста расчетной доли налоговых и неналоговых доходов в структуре бюджета и оценки размера экономики города.
Также отмечается умеренно низкая долговая нагрузка Нижнего Новгорода, положительный баланс финансовых операций и умеренно высокая потребность бюджета в привлечении дополнительного финансирования.
"Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на протяжении 12-18 месяцев.
Ранее сообщалось, что экономика Нижегородской области за пять лет выросла почти на 8%.
Также напомним, что налоговые доходы бюджета Нижнего Новгорода за первое полугодие исполнены на 36,4% от годового плана.
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