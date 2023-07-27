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АКРА повысило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода до уровня А (RU)

31 июля 2023 12:21  [64] Экономика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода до уровня А (RU). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, предыдущий рейтинг города - А- (RU). Также прогноз изменен на "Стабильный".

Повышение рейтинга обусловлено положительными изменениями в бюджетном и экономическом профилях города, в том числе за счет роста расчетной доли налоговых и неналоговых доходов в структуре бюджета и оценки размера экономики города.

Также отмечается умеренно низкая долговая нагрузка Нижнего Новгорода, положительный баланс финансовых операций и умеренно высокая потребность бюджета в привлечении дополнительного финансирования.

"Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на протяжении 12-18 месяцев.

Ранее сообщалось, что экономика Нижегородской области за пять лет выросла почти на 8%.

Также напомним, что налоговые доходы бюджета Нижнего Новгорода за первое полугодие исполнены на 36,4% от годового плана.

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Теги:
Бюджет Рейтинг экономика
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