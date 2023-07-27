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Общество

Десять человек погибло и около 80 пострадало в результате непогоды в регионах ПФО

31 июля 2023 13:18  [49] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В минувшие выходные Приволжский федеральный округ оказался под ударом стихии: ураганный ветер и сильные ливни затронули восемь регионов: Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области, а также Татарстан, Марий Эл и Чувашию.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России, в результате непогоды в 520 населённых пунктах ПФО с населением более 99,5 тысячи человек было нарушено энергоснабжение, у 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждены кровли.

В общей сложности повалено 550 деревьев: только в Нижнем Новгороде было сломано и вырвано с корнем 98 деревьев.

Всего от непогоды в Приволжском федеральном округе погибли 10 человек и 76 пострадали.

Наибольшее количество пострадавших оказалось в Марий-Эл: в палаточном лагере у озера Яльчик погибли 8 человек, включая троих детей. Ещё 29 человек пострадали, 16 из них госпитализированы.

В Чувашии на Волге в Моргаушском районе перевернулась лодка, спасены 7 человек, один погиб.

В Ульяновской области от непогоды пострадали 8 человек, в том числе трое детей.

В Нижегородской области, напомним, ветер перевернул лодку на Горьковском водохранилище, одна женщина погибла в воде, трое были спасены очевидцами. Кроме того, в Кстовском районе порыв ветра снёс остановочный павильон, где от дождя прятались люди - трое пострадавших были госпитализированы.

Как сообщили специалисты центра Фобос, за сутки непогоды местами выпала месячная норма осадков. Большего всего дождей пролилось на метеостанциях Елатьма Рязанской области – 72 мм, Тамбов – 68 мм, Шахунья Нижегородская области – 58 мм, Липецк – 50 мм, Нижний Новгород – 33 мм, Воронеж −25 мм.

Порывы ветра местами были ураганными: в Чебоксарах скорость ветра в порывах составляла 33 м/с, или почти 120 км/ч. Также штормовой ветер накрыл Тольятти – 29 м/с и Новодевичье – 28 м/с (Самарская область); Вязовые – 27 м/с и Лаишево – 26 м/с (Татарстан), Ульяновск – 26 м/с, Йошкар-Олу – 22 м/с.

Как пояснили метеорологи, такой воздушный напор эквивалентен давлению ветра в 58 кг и более на 1 кв.м поверхности. Такие порывы способны сбрасывать трубы с домов, срывать крыши, вырывать с корнем деревья.

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Теги:
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