Грибники обнаружили в лесу около поселка Пыра снаряд времен ВОВ Общество

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

Грибники обнаружили в лесу около поселка Пыра снаряд времен ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Специалисты установили, что местные жители нашли 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.

Взрывотехники группы разминирования ОМОН "Буревестник" вывезли боеприпас на безопасное расстояние и уничтожили его.

В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя осматривать, трогать, поднимать и переносить находки.

Ранее сообщалось, что несколько снарядов времен ВОВ обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода.