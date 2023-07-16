Несколько снарядов времен ВОВ обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода

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Несколько снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.
Согласно информации, боеприпасы со следами коррозии были выявлены во время земляных работ.
Минно-розыскная собака подтвердила наличие в снарядах взрывчатого вещества, после чего они были вывезены на безопасное расстояние и уничтожены.
В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя осматривать, трогать, поднимать и переносить находки.
Ранее сообщалось, что снаряд времен ВОВ обнаружили во время земляных работ в Дзержинске.
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