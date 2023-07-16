Несколько снарядов времен ВОВ обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

Несколько снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно информации, боеприпасы со следами коррозии были выявлены во время земляных работ.

Минно-розыскная собака подтвердила наличие в снарядах взрывчатого вещества, после чего они были вывезены на безопасное расстояние и уничтожены.

В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя осматривать, трогать, поднимать и переносить находки.

Ранее сообщалось, что снаряд времен ВОВ обнаружили во время земляных работ в Дзержинске.