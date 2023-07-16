Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2023 15:53  [11] Регистрация на онлайн-экомарафон проекта "360" компании Эн+ стартовала в Нижнем Новгороде
26 июля 2023 15:34  [56] Несколько снарядов времен ВОВ обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода
26 июля 2023 15:04  [78] Патриотический проект для молодежи "С чего начинается Родина" представили в нижегородском Доме народного единства
26 июля 2023 14:58  [86] Около 100 жителей Тонкинского района приняли участие в стратсессии по актуализации Стратегии развития Нижегородской области
26 июля 2023 14:45  [85] Два участка дорог отремонтировали в Ветлуге по проекту "Вам решать!"
26 июля 2023 13:57  [142] Уникальный иконостас XVIII века отреставрировали в Вознесенском храме под Арзамасом
26 июля 2023 13:34  [159] Нейросеть создаст граффити для Нижнего Новгорода
26 июля 2023 13:03  [143] Жители Нижнего Новгорода заплатили около 40 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку
26 июля 2023 12:40  [190] Проекты по транспортному использованию реки Ветлуги и развитию туризма представили на стратсессии в Ветлужском районе
26 июля 2023 11:04  [169] Несколько дорог дополнительно отремонтируют в Богородском районе до конца 2023 года
Общество

Несколько снарядов времен ВОВ обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода

26 июля 2023 15:34  [56] Общество

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

Несколько снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно информации, боеприпасы со следами коррозии были выявлены во время земляных работ.

Минно-розыскная собака подтвердила наличие в снарядах взрывчатого вещества, после чего они были вывезены на безопасное расстояние и уничтожены.

В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя осматривать, трогать, поднимать и переносить находки.

Ранее сообщалось, что снаряд времен ВОВ обнаружили во время земляных работ в Дзержинске.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росгвардия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph