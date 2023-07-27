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Общество

Часть территории у станции канатной дороги на Бору будет благоустроена к 13 августа

01 августа 2023 10:13  [88] Общество

Фото: Институт развития городской среды

Часть территории у станции канатной дороги на Бору будет благоустроена к 13 августа. Об этом сообщили в АНО "Центр 800", отвечая на вопросы подписчиков губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В комментариях под одной из публикаций главы региона житель города Бор возмутился срывом сроков благоустройства территории у канатной дороги.

"Через 2 недели у г. Бор день города. Юбилей - 85 лет. Благоустройство у канатной дороги заброшено. Какой позор", - написал он.

Как сообщил глава г.о.г. Бор Алексей Боровский, в настоящее время АНО "Центр 800" подготавливает компоненты для завершения благоустройства объекта.

В АНО "Центр 800" добавили, что ко Дню города Бора (13 августа) подрядчик завершит работы по устройству покрытия парковки, ливневой канализации и системе освещения.

Напомним, что работы на площади рядом со станцией канатной дороги со стороны Бора планировалось завершить до 30 ноября 2021 года. Контракт на их проведение был заключен с ООО "Энергоконсалт", стоимость работ составила 34,9 млн рублей.

Однако благоустройство началось только в июле 2022 года.

В январе 2023 года стало известно, что контракт с подрядчиком был расторгнут. Полностью завершить работы планируется в этом году.

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Теги:
Благоустройство Бор
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