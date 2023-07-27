Импортозамещающие присадки для антифризов будет производить новый резидент ОЭЗ "Кулибин" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экспертный совет особой экономической зоны "Кулибин" на очередном заседании одобрил нового резидента - компанию "Феликс ТС". Предприятие будет заниматься выпуском ингибирующих присадок, концентратов и суперконцентратов технических жидкостей, которые используются при производстве антифризов, теплоносителей и противообледенительных жидкостей.

Объём инвестиций в проект превысит 212 млн рублей, сообщили в пресс-службе облправительства. Он будет реализован на территории ООО "Синтез Ока".

Директор ООО "Феликс ТС" Михаил Чамкин рассказал, что производство суперконцентратов создаётся для удовлетворения имеющегося спроса в России и странах СНГ, в том числе - для замещения доли импортных суперконцентратов в отраслях по производству антифризов для автомобилей, теплоносителей, противообледенительных жидкостей для обработки воздушных судов и кораблей.

Предполагается, что ежегодно компания будет производить 15 тысяч тонн ингибирующих пакетов присадок. Такие объёмы продукции позволят заместить до 75% импорта и занять долю в 11,5% на рынке.

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что особая экономическая зона развивается и растёт, привлекая всё новых инвесторов. За последние два месяца состоялись уже три экспертных совета.

"Кроме того, нам важно, что "Кулибин" рассматривают для своих проектов компании, чья специализация напрямую связана с профилем территории, в данном случае – с химической отраслью. Это позволяет сохранить и развить промышленный потенциал площадки, а компания войдёт в кооперационную цепочку предприятий по изготовлению спецжидкостей", - сказал Игорь Ищенко .

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана под Дзержинском в мае 2020 года. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для её резидентов налоговые ставки на прибыль до 2% в первые 5 лет, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. В марте 2023 года с учётом интереса инвесторов принято решение об увеличении ОЭЗ в 10 раз - с 72 до 724 гектар.

В июне новыми резидентами нижегородской ОЭЗ "Кулибин" стали компании ТПК "Евросталь", "Альтум", "Хома". Суммарный объём инвестиций по трём проектам составляет 4,5 млрд рублей. Ещё три соглашения о намерении реализовать проекты на территории ОЭЗ подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума.