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Объёмы ипотечного кредитования в Нижегородской области с начала года выросли в 1,8 раза

01 августа 2023 10:27  [57]

Банк ДОМ.РФ подвёл итоги работы Центров ипотечного кредитования за первое полугодие 2023 года. Согласно информации, с начала года объём выданных кредитов увеличился на треть — до 126 млрд рублей, что составляет около 55% всех сделок, заключенных банком. Жилищные условия улучшили более 23 тысяч семей.

Нижегородская область вошла в топ-10 по объёмам кредитования с показателем в 3 млрд рублей. За первое полугодие объём ипотечных кредитов в регионе по сравнению с прошлым годом вырос в 1,8 раза.

В числе лидеров по объёмам кредитования находятся Москва и область (15 млрд и 7,3 млрд рублей соответственно), Краснодарский край (6,8 млрд рублей), Свердловская область (3,5 млрд рублей).

В топ-10 также расположились Самарская и Тюменская области (по 3 млрд рублей), Красноярский и Приморский края ( по 2,6 млрд рублей), республика Татарстан (2,5 млрд рублей).

Как рассказали в пресс-службе банка ДОМ.РФ, чаще всего россияне берут ипотеку в рамках программ государственной поддержки: "Семейная ипотека" по ставке от 4,6% (34,4% выдач с начала года) и "Льготная на новостройки" по ставке от 6,6% (29%).

Кроме того, набирает популярность ипотечная программа для ИТ-специалистов по ставке от 3,7% (15,8%).

Стандартная программа на покупку готового жилья составляет 10% всех выданных кредитов, ещё 6% — на новостройки.

Напомним, что порядок предоставления региональной льготной ипотеки упростили в Нижегородской области. Теперь на льготные ставки смогут претендовать учёные, работники промышленных предприятий и оборонно-промышленного комплекса, сотрудники органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что около 65% жилья в Нижегородской области приобретается в ипотеку.

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Теги:
Жилье Ипотека Кредит
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