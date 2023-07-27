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Три человека отравились грибами в Нижегородской области с начала лета. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Согласно информации, пострадавшие получили медицинскую помощь в Нижегородском токсикологическом центре, после чего были направлены на амбулаторное лечение.
Напомним, в 2022 году шестеро детей и 10 взрослых отравились грибами в Нижегородской области.
Также ранее сообщалось, что уже пять случаев заболевания дирофиляриозом выявлено в Нижегородской области в 2023 году.
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