Три человека отравились грибами в Нижегородской области с начала лета Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека отравились грибами в Нижегородской области с начала лета. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Согласно информации, пострадавшие получили медицинскую помощь в Нижегородском токсикологическом центре, после чего были направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, в 2022 году шестеро детей и 10 взрослых отравились грибами в Нижегородской области.

Также ранее сообщалось, что уже пять случаев заболевания дирофиляриозом выявлено в Нижегородской области в 2023 году.