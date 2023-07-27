Центробанк спрогнозировал рекордный объём выданных в 2023 году ипотечных кредитов Экономика

Рынок ипотечного кредитования в России по итогам 2023 года обновит исторический максимум и побьёт рекорд 2021 года, когда на покупку жилья россияне взяли в банках 5,7 трлн рублей. Об этом говорится в июльском докладе Центробанка "О денежно-кредитной политике", сообщает телеканал "360".

В докладе указывается, что россияне стали чаще брать кредиты на квартиру из-за роста доходов и ожидания дальнейшего увеличения инфляции.

"Наибольший вклад в пересмотр прогноза кредитования населения обеспечивают ипотечные кредиты, объём выдач которых в 2023 году может обновить исторический максимум", — отметили в ЦБ РФ.

Охлаждение кредитования регулятор ожидает только в 2024–2025 годах: на это повлияет дальнейшее повышение ключевой ставки до 8,5- 9,3%.

Напомним, что объёмы ипотечного кредитования в Нижегородской области с начала года выросли в 1,8 раза.

Ранее сообщалось, что около 65% жилья в Нижегородской области приобретается в ипотеку.