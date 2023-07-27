Около 7 тысяч участников СВО поступили в вузы по специальным квотам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 7 тысяч участников СВО поступили в вузы по специальным квотам. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

Согласно информации, всего абитуриенты, прошедшие службу в зоне СВО, подали более 9 тысяч заявлений, из которых в приоритетную волну в вузы зачислили около 7 тысяч человек.

По словам Дмитрия Афанасьева, в этом число вошли как те, кто сдавал проводимые вузами самостоятельно экзамены, так и те, кто поступал без вступительных испытаний.

Напомним, в июне Минобрнауки рекомендовало начислять абитуриентам до 10 баллов за службу в зоне СВО. Бонус представляется как мобилизованным, так добровольцам и контрактникам.

Также ранее сообщалось, что нижегородским работодателям рекомендовано выделить 1% рабочих мест для участников СВО.