Восстановление шахматного клуба завершается в парке Кулибина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Восстановление шахматного клуба завершается в парке Кулибина в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

Глава района подчеркнул, что после благоустройства парк сохранит свой привычный вид.

Будут сохранены все дорожки, а в пешеходной части добавятся новые. В парке высадят клёны, липы, рябину, черемуху, ясень, различные кустарники и почти 200 метров живой изгороди.

Сейчас в парке Кулибина завершается реконструкция шахматного клуба. В нем заменят все конструктивные элементы, приведут в порядок дорожки, сделают дополнительное освещение, установят новую детскую площадку, высадят деревья и кустарники.

Сверху клуба появится шахматная фигура в виде ладьи, а внутри - новые столики с гравировкой в виде шахматной доски.

В настоящее время в парке уже на треть заменена брусчатка, завершается монтаж бордюров, прокладка кабеля для освещения.

Напомним, благоустройство парка имени Кулибина стартовало в Нижнем Новгороде в середине июня.

На работы выделено 123,3 млн рублей. Благоустройство должно завершиться к 1 сентября 2023 года.