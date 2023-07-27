Сезон охоты на медведя открылся в Нижегородской области 1 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сезон охоты на медведя открылся в Нижегородской области 1 августа. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Согласно информации, сезон продлится до 31 декабря. Запрещена добыча медведей в возрасте менее одного года и самок с медвежатами текущего года рождения.

Для охоты необходимо иметь официальное разрешение.

Как рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, право получения разрешения разыгрывается среди охотников по принципу жеребьевки, которая пройдет 11 августа в электронном виде с применением генератора случайных чисел.

Сейчас в Нижегородской области насчитывается 1 347 особей медведя, тогда как в 2022 году их насчитывалось 1 318.

В министерстве напомнили, что незаконную добычу медведя положен штраф в размере 180 тысяч рублей за добычу самца и 300 тысяч рублей – самки.

Ранее сообщалось, что разрешения на добычу болотно-луговой дичи начали выдавать в Нижегородской области.

Также напомним, что в июне сотрудника Минлесхоза Нижегородской области задержали за незаконную добычу медведя.