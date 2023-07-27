Более 16,6 тысячи нижегородцев стали безвозмездными донорами крови с начала 2023 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За семь месяцев 2023 года жители Нижегородской области совершили 35,8 тысячи донаций крови и её компонентов. Безвозмездными донорами стали более 16,6 тысячи человек, сообщили в пресс-службе правительства.

Как отметил главврач Нижегородского областного центра крови имени Н.Я. Климовой Сергей Чистяков, все добровольцы - это люди с большим сердцем, которые сдают кровь, не ожидая никакой материальной выгоды.

Он рассказал, что основная часть доноров – это те, кто регулярно посещают пункты переливания. Только 8,6% из общего количества сдавших кровь и её компоненты пришли впервые.

Причём более 25 тысяч донаций приходится на цельную кровь, 9,5 тысяч нижегородцев стали донорами плазмы, а донорами тромбоцитов стали 1140 человек.

В среднем в регионе один донор цельной крови совершает три донации в год. От одного донора в среднем заготавливается две дозы плазмы и 1,6 дозы тромбоцитов в год.

Донорское движение в Нижегородской области сейчас насчитывает почти 250 тысяч участников, что позволяет бесперебойно обеспечивать кровью 104 медицинские организации.

В нижегородской службе крови отметили, что регулярность совершения донаций жителями является одним из наиболее социально-значимых показателей работы. Причём доноры регулярно проходят медосмотры, ведут здоровый образ жизни.

"Как следствие, это уверенность сотрудников службы крови в наполняемости банка донорских компонентов и выдача в лечебную сеть проверенной продукции", – пояснила заведующая отделом комплектования донорских кадров НОЦК Галина Бодунова.

Ранее сообщалось, что почти 20 тысяч жителей Нижнего Новгорода стали донорами в 2022 году. Лидеры по количеству сдающих кровь горожан – Приокский, Нижегородский и Сормовский районы.