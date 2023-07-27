Новый сквер в Выксе благоустроен по программе ФКГС Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый сквер на улице Ульянова в Выксе благоустроен по программе ФКГС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Согласно информации, общая стоимость работ, включающих благоустройство общественного пространства и прилегающей территории, составила около 18 млн рублей.

В результате на месте пустыря появилась многофункциональная площадка для отдыха, занятий спортом и творчеством. Объект стал победителем рейтингового голосования ФКГС в 2022 году, за него проголосовало более 2,6 тыс. жителей Выксы.

В сквере появились детские площадки для разных возрастных групп, также сформирована зона тихого отдыха. Кроме того, есть пространство для катания на роликах и самокатах.

Также в сквере планируется проведение различных массовых мероприятий: пленэров, шахматных турниров, других спортивных игр и т.д.

В настоящее время подрядчик готовит объект к приемке, она должна пройти в сентябре.

Ранее сообщалось, что центральная площадь в поселке Вача Нижегородской области благоустроена по программе ФКГС.