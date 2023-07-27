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Общество

Новый сквер в Выксе благоустроен по программе ФКГС

02 августа 2023 13:47  [85] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый сквер на улице Ульянова в Выксе благоустроен по программе ФКГС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Согласно информации, общая стоимость работ, включающих благоустройство общественного пространства и прилегающей территории, составила около 18 млн рублей.

В результате на месте пустыря появилась многофункциональная площадка для отдыха, занятий спортом и творчеством. Объект стал победителем рейтингового голосования ФКГС в 2022 году, за него проголосовало более 2,6 тыс. жителей Выксы.

В сквере появились детские площадки для разных возрастных групп, также сформирована зона тихого отдыха. Кроме того, есть пространство для катания на роликах и самокатах.

Также в сквере планируется проведение различных массовых мероприятий: пленэров, шахматных турниров, других спортивных игр и т.д. 

В настоящее время подрядчик готовит объект к приемке, она должна пройти в сентябре.

Ранее сообщалось, что центральная площадь в поселке Вача Нижегородской области благоустроена по программе ФКГС.

 

 

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Теги:
Выкса ФКГС
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