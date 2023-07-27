Нижегородские специалисты отремонтируют четыре школы в донецком Харцызске

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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев в своем Telegram-канале рассказал о восстановлении подшефных территорий Донецкой Народной Республики.
Так, Нижегородская область уже завершает ремонт в четырех школах Харцызска. В них устанавливается новое оборудование для столовых.
Также в Харцызске нижегородские специалисты ведут подготовительные работы к отопительному сезону.
Кроме того, в Зугрэсе и Иловайске в ближайшее время откроются МФЦ. В зданиях под них сейчас идет ремонт.
Напомним, в 2022 году Нижегородская область провела благоустройство, ремонт дорог, систем ЖКХ и образовательных учреждений в Харцызске.
Также ранее сообщалось, что Нижегородская область отремонтирует более 11 км дорог в донецком Зугрэсе.
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