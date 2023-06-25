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Общество

Нижегородская область отремонтирует более 11 км дорог в донецком Зугрэсе

30 июня 2023 13:18  [100] Общество

Фото: Минтранс ДНР

Нижегородская область отремонтирует более 11 км дорог в Зугрэсе, расположенном в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

Согласно информации, сейчас в городе, над которым Нижегородская область взяла шефство, ремонтируется семь улиц общей протяженностью 11,6 км.

Как рассказал министр транспорта ДНР Владимир Тужилин, уже завершен ремонт около 6,6 км дорог.

"Благодарим Нижегородских коллег за помощь в восстановлении дорожного хозяйства, жители Республики ждут хороших и, главное, безопасных дорог", - сказал он.

Напомним, директор ГУАД Нижегородской области Владимир Тужилин был назначен министром транспорта ДНР в мае 2023 года. Также на работу в Минтранс республики перешел директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов.

В 2022 году Нижегородская область провела благоустройство, ремонт дорог, систем ЖКХ и образовательных учреждений в Харцызске.

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Теги:
ДНР Дороги
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