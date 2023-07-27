Книги Захара Прилепина включили в список литературы для школьников Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Книги Захара Прилепина включили в список литературы для школьников. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Согласно информации, министерство утвердило перечень литературы для уроков чтения и литературы.

В список включили около 200 авторов, большая часть которых - отечественные.

Как рассказал Сергей Кравцов, список авторов был разделен по возрастам. Так, младшеклассники будут изучать произведения Агнии Барто, Паустовского, Маршака, басни Крылова, сборники народных сказок.

Основная школа - Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева и других. Для старшеклассников подготовлены книги Достоевского, Островского, Булгакова, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Бродского и современных авторов, в том числе Захара Прилепина.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин займёт пост замкомандира полка Росгвардии.