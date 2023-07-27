Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 августа 2023 18:28  [41] Регистрация на экологическую акцию "360" стартовала в Нижнем Новгороде
01 августа 2023 18:23  [38] Более 50 жителей Спасского района приняли участие в стратсессии по актуализации Стратегии развития Нижегородской области
01 августа 2023 18:08  [64] Фонтан на площади Минина и Пожарского не будет работать 2 августа
01 августа 2023 18:02  [69] Более 40 идей по актуализации Стратегии развития Нижегородской области выдвинуто в ходе стратсессии в Выксе
01 августа 2023 17:42  [81] Движение транспорта временно приостановят на участке улицы Пожарского в Нижнем Новгороде
01 августа 2023 17:36  [344] Захар Прилепин займёт пост замкомандира полка Росгвардии
01 августа 2023 16:57  [103] Нижегородцам рассказали, как бесплатно отправить посылку участникам СВО
01 августа 2023 16:40  [114] Приложения ряда российских банков стали недоступны в Google Play
01 августа 2023 16:26  [121] Нижегородские десантники рассказали о своей службе в ВДВ
01 августа 2023 16:09  [142] Сезон охоты на медведя открылся в Нижегородской области 1 августа
Общество

Захар Прилепин займёт пост замкомандира полка Росгвардии

01 августа 2023 17:36  [344] Общество

Писатель Захар Прилепин займёт пост заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот". Об этом сообщает телеканал "360".

"Я получил должность заместителя командира полка и по излечении вернусь в строй", — прокомментировал своё назначение Захар Прилепин.

Он пояснил, что вместе с полковником Сергеем Завдовеевым создали батальон, который стал первым подразделением Росгвардии, куда вошли ополченцы Донбасса. Теперь батальон будет расширен до полка и получит тяжёлое вооружение, в том числе танки, и передислоцируется на собственную базу на освобождённых территориях. 

"Поставленные перед нами руководством Росгвардии и Президентом РФ задачи будут выполнены. Горды доверием. Работаем", - заявил Прилепин.

Напомним, Захар Прилепин — российский политический и общественный деятель, известный писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", основатель Движения и Гвардии Захара Прилепина, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В марте 2022 года Евросоюз ввёл санкции против писателя, так как он "публично выражал поддержку "российским сепаратистам" в Крыму и на Донбассе" и отправлял помощь в Донецк.

В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону СВО.

В начале мая приехал в гости к родственникам в Нижегородскую область, где его машину взорвали.

Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Захар Прилепин Росгвардия СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph