Захар Прилепин займёт пост замкомандира полка Росгвардии

Писатель Захар Прилепин займёт пост заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот". Об этом сообщает телеканал "360".
"Я получил должность заместителя командира полка и по излечении вернусь в строй", — прокомментировал своё назначение Захар Прилепин.
Он пояснил, что вместе с полковником Сергеем Завдовеевым создали батальон, который стал первым подразделением Росгвардии, куда вошли ополченцы Донбасса. Теперь батальон будет расширен до полка и получит тяжёлое вооружение, в том числе танки, и передислоцируется на собственную базу на освобождённых территориях.
"Поставленные перед нами руководством Росгвардии и Президентом РФ задачи будут выполнены. Горды доверием. Работаем", - заявил Прилепин.
Напомним, Захар Прилепин — российский политический и общественный деятель, известный писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", основатель Движения и Гвардии Захара Прилепина, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).
В марте 2022 года Евросоюз ввёл санкции против писателя, так как он "публично выражал поддержку "российским сепаратистам" в Крыму и на Донбассе" и отправлял помощь в Донецк.
В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону СВО.
В начале мая приехал в гости к родственникам в Нижегородскую область, где его машину взорвали.
Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.
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