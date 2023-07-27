Делегация Шри-Ланки встретилась с представителями нижегородских предприятий Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка во главе с послом Джанитой Лиянаге встретилась с руководством Торгово-промышленной палаты Нижегородской области и представителями нижегородского бизнеса.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие около 10 предприятий, работающих в сфере автомобилестроения, пищевой промышленности, здравоохранения и издательской деятельности.

По словам Джаниты Лиянаге, нижегородские предприятия заинтересованы в сотрудничестве с ланкийскими компаниями. Уже достигнуты договоренности о будущих встречах для более детального обсуждения направлений кооперации.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере машиностроения, сельского хозяйства, целлюлозно-бумажной промышленности и многих других. Также участники оценили возможность создания совместных проектов как на территории региона, так и в Шри-Ланке.

Как рассказал гендиректор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев, Шри-Ланка заинтересована в открытии производства ГАЗ на острове, экспорте нижегородских медицинских изделий, оборудования, спецтехники, продуктов питания, образовательной книжной продукции.

Также в ходе встречи были достигнута договоренность об оказании содействия через посольство одному из нижегородских предприятий в прямых контактах с ланкийским партнером.

Кроме того, ланкийская сторона заинтересована в развитии образовательных связей. Делегация уже посетила ННГУ им. Лобачевского и планирует встретиться с ректором ПИМУ Николаем Карякиным для обсуждения перспектив сотрудничества.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что в нижегородских вузах в прошлом учебном году обучались 11 студентов из Шри-Ланки и после визита их число может увеличиться.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Шри-Ланка планируют сотрудничать в сфере туризма.