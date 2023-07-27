Более 50 случаев заболевания геморрагической лихорадкой выявлено в Нижегородской области в I полугодии 2023 года

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Более 50 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) выявлено в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.
Согласно информации, в регионе за шесть месяцев текущего выявлено 55 (1,75 на 100 тысяч населения) случаев заболевания мышиной лихорадкой, что на 40% ниже показателей аналогичного периода 2022 года.
В прошлом году за первые полгода было выявлено 94 случая заболевания - 2,91 на 100 тысяч населения.
В Роспотребнадзоре отметили, что за последние 5 лет заболеваемость ГЛПС снижается. Ее максимальный уровень регистрировался в 2019 году. Тогда фиксировалось 32 случая на 100 тысяч населения.
Ведомство напомнило, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – острое инфекционное заболевание, вызываемое хантавирусами, которое может иметь тяжелое клиническое течение.
Ранее сообщалось, что уже пять случаев заболевания дирофиляриозом выявлено в Нижегородской области в 2023 году.
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