Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Кинопоказы под открытым небом в августе
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 августа 2023 13:04  [65] Нижегородский Облсовпроф и Общественная палата региона вместе примут участие в наблюдении за ходом выборов
03 августа 2023 12:32  [103] Андрей Чечерин оценил готовность школ Дзержинска к новому учебному году
03 августа 2023 12:18  [149] Более 50 случаев заболевания геморрагической лихорадкой выявлено в Нижегородской области в I полугодии 2023 года
03 августа 2023 11:48  [146] Глеб Никитин: "Сейчас с гордостью говорю о наших аграриях, которые строят современные молочные комплексы и собирают рекордные урожаи"
03 августа 2023 11:10  [184] Лидер фракции КПРФ в нижегородском парламенте Владислав Егоров предложил отменить транспортный налог и узаконить парковки
03 августа 2023 11:08  [149] Работу учреждений здравоохранения Дзержинска проверил замгубернатора Андрей Чечерин
03 августа 2023 10:47  [123] Герой России Олег Ликонцев рассказал о казаках в зоне СВО
03 августа 2023 10:00  [169] Нижегородского сотрудника МЧС Илью Кочнева наградили орденом Мужества за спасение товарища в ДНР
03 августа 2023 09:21  [161] Свет и ГВС точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 3 августа
02 августа 2023 18:50  [470] Дожди и грозы прогнозируют в Нижегородской области 2 и 3 августа
Общество

Более 50 случаев заболевания геморрагической лихорадкой выявлено в Нижегородской области в I полугодии 2023 года

03 августа 2023 12:18  [149] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Более 50 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) выявлено в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, в регионе за шесть месяцев текущего выявлено 55 (1,75 на 100 тысяч населения) случаев заболевания мышиной лихорадкой, что на 40% ниже показателей аналогичного периода 2022 года.

В прошлом году за первые полгода было выявлено 94 случая заболевания - 2,91 на 100 тысяч населения.

В Роспотребнадзоре отметили, что за последние 5 лет заболеваемость ГЛПС снижается. Ее максимальный уровень регистрировался в 2019 году. Тогда фиксировалось 32 случая на 100 тысяч населения.

Ведомство напомнило, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – острое инфекционное заболевание, вызываемое хантавирусами, которое может иметь тяжелое клиническое течение.

Ранее сообщалось, что уже пять случаев заболевания дирофиляриозом выявлено в Нижегородской области в 2023 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph