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Общество

Андрей Чечерин оценил готовность школ Дзержинска к новому учебному году

03 августа 2023 12:32  [105] Общество
Фото: администрация Дзержинска

Фото: администрация Дзержинска

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин оценил готовность школ Дзержинска к новому учебному году.

Вместе с и.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаилом Пучковым замглавы региона осмотрел три учебных учреждения городского округа.

Так, в микрорайоне "Комсомольский" возведен новый учебный центр для школьников "Город наук".

Как подчеркнул Андрей Чечерин, в данном случае Дзержинск получил современное большое образовательное пространство.

"Осмотрели учебные классы, библиотеку, актовый зал, пищеблок, бассейн, два спортивных зала и спортивную площадку на территории школы – впечатления остались самые положительные! В ближайший месяц руководству предстоит провести качественную уборку, расставить предметы мебели и весь необходимый для образовательного процесса инвентарь", - отметил замгубернатора региона.

В строящейся школе №10 на 1 100 учебных мест на ул. Клюквина продолжаются строительные работы, генеральный подрядчик объекта - Корпорация развития Нижегородской области.

Также Андрей Чечерин осмотрел школу №32 и пришкольный стадион.

В ходе визита Михаил Пучков отметил, что муниципалитетам необходимо также уделять внимание и дошкольным учреждениям. По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, город намерен сохранять высокий темп строительства новых учреждений образования и капремонта соцучреждений.

"Город наук" – это комфортное, высокотехнологичное здание, отвечающее всем современным требованиям. Говоря о 10-й школе, необходимо сказать, что она возводится в центре плотной исторической застройки города. Важно, чтобы школа вписалась в архитектурный ансамбль", – добавил глава Дзержинска.

Ранее сообщалось, что работу учреждений здравоохранения Дзержинска проверил замгубернатора Андрей Чечерин.

 

 

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Теги:
Дзержинск Школы
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