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Бизнес

Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в честь фестиваля спорта IRONSTAR

03 августа 2023 12:48  [81] Бизнес

В Нижнем Новгороде 4 и 5 августа впервые состоится фестиваль спорта IRONSTAR. В честь этого мероприятия на нижегородской телебашне появится специальная тематическая подсветка, сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Отмечается, что это будет совместная акция с министерством спорта Нижегородской области.

Иллюминация на тему IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2023 будет транслироваться с 21:00 до 23:00 в дни мероприятия, а также накануне – 3 августа с 21:00 до 22:30.

На гранях телебашни появятся динамические изображения триатлетов - бегуна, велосипедиста и пловца, элементы фирменной символики мероприятия, а бегущая строка на медиаэкране обозначит основные дисциплины соревнований.

Напомним, фестиваль спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2023 пройдёт на участках Гребного канала, Нижне-Волжской и Волжской набережных. В первый день запланированы заплывы на открытой воде на одну и две морские мили, а также женский и детский забеги. Во второй день состоятся соревнования по триатлону.

Ранее сообщалось, что телебашня в Нижнем Новгороде начнёт транслировать данные о погоде. Напомним также, что телебашня в Нижнем Новгороде была модернизирована к 65-летию Нижегородского филиала РТРС.

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Теги:
Спорт телебашня
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