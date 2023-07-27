Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 августа 2023 14:56  [22] Благоустройство и инвестиционную привлекательность территории обсудили эксперты ходе стратсессии в Вознесенском районе
03 августа 2023 14:39  [57] Седьмой образовательно-производственный кластер в Дзержинске будет развивать отрасль педагогики
03 августа 2023 13:38  [112] Участок трассы М-12 в Московской области будет полностью достроен в сентябре
03 августа 2023 13:04  [122] Нижегородский Облсовпроф и Общественная палата региона вместе примут участие в наблюдении за ходом выборов
03 августа 2023 12:32  [131] Андрей Чечерин оценил готовность школ Дзержинска к новому учебному году
03 августа 2023 12:18  [200] Более 50 случаев заболевания геморрагической лихорадкой выявлено в Нижегородской области в I полугодии 2023 года
03 августа 2023 11:48  [170] Глеб Никитин: "Сейчас с гордостью говорю о наших аграриях, которые строят современные молочные комплексы и собирают рекордные урожаи"
03 августа 2023 11:10  [217] Лидер фракции КПРФ в нижегородском парламенте Владислав Егоров предложил отменить транспортный налог и узаконить парковки
03 августа 2023 11:08  [170] Работу учреждений здравоохранения Дзержинска проверил замгубернатора Андрей Чечерин
03 августа 2023 10:47  [143] Герой России Олег Ликонцев рассказал о казаках в зоне СВО
Общество

Участок трассы М-12 в Московской области будет полностью достроен в сентябре

03 августа 2023 13:38  [112] Общество
Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Участок скоростной автомагистрали М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" в Московской области будет полностью достроен в сентябре, сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".

Согласно информации, всего в Подмосковье пройдет 77 км М-12, из них 22 км были сданы в сентябре 2022 года, а оставшиеся 55 км планируются к сдаче в сентябре текущего года (на 10 месяцев раньше срока).

По данным ГК "Автодор", в настоящее время асфальт уложен уже на 95% участке М-12 в Московской области.

Председатель госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко и губернатор Подмосковья Андрея Воробьев вместе осмотрели строящийся участок, а также проехали уже по действующему участку трассы в Павловском Посаде.

Всего на строящемся участке М-12 в Подмосковье сейчас трудятся 7 тысяч человек. Продолжается монтаж шумозащитных экранов рядом с населенными пунктами, полным ходом идет установка светильников вдоль дороги.

"В сутки в среднем укладывается 5-6 тысяч тонн асфальта, наносится разметка, идет работа на многофункциональных зонах, где можно будет отдохнуть и заправить автомобиль. В Московской области их будет четыре", - отметил Вячеслав Петушенко.

После ввода в эксплуатацию всей трассы М-12 доехать на автомобиле из Москвы до Казани станет возможным за 6,5 часов вместо 12, до Нижнего Новгорода - за 4 часа.

По словам Андрея Воробьева, М-12 сможет разгрузить восточное направление, которое сейчас является самым перегруженным в Подмосковье.

"Хочу сказать слова благодарности, потому что для нас восточное направление является крайне перегруженным – это и Щелковское шоссе, и Горьковское. Эта трасса - спасение. Сегодня мы проехали по дороге и видим, что темпы высокие. М-12 пройдет через шесть наших округов - Люберцы, Балашиха, Богородский, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево. Всё это территории с большим количеством жителей и предприятий. Поэтому очень важно, чтобы транспортный каркас продолжал укрепляться и скоро появится новая удобная, безопасная магистраль, которая позволит объезжать пробки", - подчеркнул губернатор.

Так, М-12 уже помогла вывести транзитный транспорт из городских округов Павловский Посад, Орехово-Зуево и Богородский. 

Ранее сообщалось, что памятная капсула заложена на месте строительства киота на М-12

Открыть движение от Москвы до Арзамаса по М-12 планируется осенью этого года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал старт движению на первом участке скоростной дороги М-12.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
М-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph