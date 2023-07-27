Участок трассы М-12 в Московской области будет полностью достроен в сентябре Общество

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Участок скоростной автомагистрали М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" в Московской области будет полностью достроен в сентябре, сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".

Согласно информации, всего в Подмосковье пройдет 77 км М-12, из них 22 км были сданы в сентябре 2022 года, а оставшиеся 55 км планируются к сдаче в сентябре текущего года (на 10 месяцев раньше срока).

По данным ГК "Автодор", в настоящее время асфальт уложен уже на 95% участке М-12 в Московской области.

Председатель госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко и губернатор Подмосковья Андрея Воробьев вместе осмотрели строящийся участок, а также проехали уже по действующему участку трассы в Павловском Посаде.

Всего на строящемся участке М-12 в Подмосковье сейчас трудятся 7 тысяч человек. Продолжается монтаж шумозащитных экранов рядом с населенными пунктами, полным ходом идет установка светильников вдоль дороги.

"В сутки в среднем укладывается 5-6 тысяч тонн асфальта, наносится разметка, идет работа на многофункциональных зонах, где можно будет отдохнуть и заправить автомобиль. В Московской области их будет четыре", - отметил Вячеслав Петушенко.

После ввода в эксплуатацию всей трассы М-12 доехать на автомобиле из Москвы до Казани станет возможным за 6,5 часов вместо 12, до Нижнего Новгорода - за 4 часа.

По словам Андрея Воробьева, М-12 сможет разгрузить восточное направление, которое сейчас является самым перегруженным в Подмосковье.

"Хочу сказать слова благодарности, потому что для нас восточное направление является крайне перегруженным – это и Щелковское шоссе, и Горьковское. Эта трасса - спасение. Сегодня мы проехали по дороге и видим, что темпы высокие. М-12 пройдет через шесть наших округов - Люберцы, Балашиха, Богородский, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево. Всё это территории с большим количеством жителей и предприятий. Поэтому очень важно, чтобы транспортный каркас продолжал укрепляться и скоро появится новая удобная, безопасная магистраль, которая позволит объезжать пробки", - подчеркнул губернатор.

Так, М-12 уже помогла вывести транзитный транспорт из городских округов Павловский Посад, Орехово-Зуево и Богородский.

Ранее сообщалось, что памятная капсула заложена на месте строительства киота на М-12.

Открыть движение от Москвы до Арзамаса по М-12 планируется осенью этого года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал старт движению на первом участке скоростной дороги М-12.