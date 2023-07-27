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Новый маммограф закупили для Гагинской ЦРБ в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, на закупку оборудования из федерального бюджета было выделено более 10 млн рублей.
Как рассказал главный врач Гагинской ЦРБ Николай Киселев, с помощью аппарата будет проводиться скрининговая и диагностическая маммография для ранней диагностики онкологических заболеваний молочной железы. Пройти такое обследование могут более 4 четырех женщин, проживающих в 67 населенных пунктах Гагинского райна.
С начала года в Гагинскую ЦРБ также поступили две системы ультразвуковой визуализации, два гастроскопа, рентгенодиагностический цифровой комплекс и другая медицинская техника.
Ранее сообщалось, что новая цифровая рентгенодиагностическая установка поступила в поликлинику ГКБ №12 Сормовского района.
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