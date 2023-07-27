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Общество

Новый маммограф закупили для Гагинской ЦРБ

03 августа 2023 18:05  [3] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый маммограф закупили для Гагинской ЦРБ в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на закупку оборудования из федерального бюджета было выделено более 10 млн рублей.

Как рассказал главный врач Гагинской ЦРБ Николай Киселев, с помощью аппарата будет проводиться скрининговая и диагностическая маммография для ранней диагностики онкологических заболеваний молочной железы. Пройти такое обследование могут более 4 четырех женщин, проживающих в 67 населенных пунктах Гагинского райна.

С начала года в Гагинскую ЦРБ также поступили две системы ультразвуковой визуализации, два гастроскопа, рентгенодиагностический цифровой комплекс и другая медицинская техника.

Ранее сообщалось, что новая цифровая рентгенодиагностическая установка поступила в поликлинику ГКБ №12 Сормовского района.

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Теги:
Гагинский район Здравоохранение
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