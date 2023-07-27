Строительство новой школы в поселке Большая Ельня Кстовского района завершено на 80% Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Строительство новой школы в поселке Большая Ельня Кстовского района завершено на 80%. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, учреждение рассчитано на 1225 учебных мест - 49 классов по 25 учеников.

Строительство ведет ООО "Школа Фрегат" в рамках концессионного соглашения. В работах задействовано 173 человека и пять единиц техники.

Сейчас на стройплощадке идет монтаж дверей, облицовка плиткой, отделка стен и потолков, монтаж забора, озеленение и устройство игровых площадок, а также пусконаладка лифтов.

Как рассказал руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко, оставшиеся 20% - это оснащение школы мебелью и оборудованием.

Школу планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Арзамасе.

Также напомним, что проект новой школы в Кстове получил положительное заключение госэкспертизы.