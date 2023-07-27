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Строительство новой школы в поселке Большая Ельня Кстовского района завершено на 80%. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
Согласно информации, учреждение рассчитано на 1225 учебных мест - 49 классов по 25 учеников.
Строительство ведет ООО "Школа Фрегат" в рамках концессионного соглашения. В работах задействовано 173 человека и пять единиц техники.
Сейчас на стройплощадке идет монтаж дверей, облицовка плиткой, отделка стен и потолков, монтаж забора, озеленение и устройство игровых площадок, а также пусконаладка лифтов.
Как рассказал руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко, оставшиеся 20% - это оснащение школы мебелью и оборудованием.
Школу планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году.
Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Арзамасе.
Также напомним, что проект новой школы в Кстове получил положительное заключение госэкспертизы.
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