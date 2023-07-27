Роман Пономаренко: "Разнообразие мнений и взглядов позволит создать стратегию, охватывающую все сферы жизни людей" Общество

Роман Пономаренко Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

2 августа в Автозаводском районе состоялась территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области-2035. Обсуждение проходило по трём направлениям: "Человек", "Экономика", "Пространство".

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода от избирательного округа №3 Роман Пономаренко подчеркнул, что в разработку документа были включены разные слои населения, и именно предложения нижегородцев составляют фундамент плана развития региона.

"Мы стремимся к прозрачности в процессе создания стратегии развития региона. Поэтому в разработку документа были включены разные слои населения: учителя, государственные служащие, работники детских садов и активные жители области. Жители Автозаводского района обратили особое внимание на ремонт старых школ, придомовых территорий, установку и благоустройство детских и спортивных площадок, а также подняли тему реновации "народной стройки", - рассказал депутат.

"Разнообразие мнений и взглядов позволит создать стратегию, охватывающую все сферы жизни людей. Мы ценим мнение каждого человека, и именно предложения и замечания нижегородцев составляют фундамент этого плана развития. Таким образом мы получаем народную стратегию, которая в дальнейшем будет реализовываться региональными органами власти" - подчеркнул Роман Пономаренко.