Монтаж каркаса кровли начался на строящейся Ледовой арене в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Монтаж каркаса кровли начался на строящейся Ледовой арене в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Как написал глава региона, подрядчик также смонтировал порядка 50% кольцевой балки, необходимой для установки перекрытий над главным полем арены.

Напомним, что строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году.

Работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года.

В 2022 году на конференции "ЦИПР" Глеб Никитин представил макет дворца Михаилу Мишустину.