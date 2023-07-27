Фото: Telegram-канал Глеб Никитин
Монтаж каркаса кровли начался на строящейся Ледовой арене в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
Как написал глава региона, подрядчик также смонтировал порядка 50% кольцевой балки, необходимой для установки перекрытий над главным полем арены.
Напомним, что строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году.
Работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года.
В 2022 году на конференции "ЦИПР" Глеб Никитин представил макет дворца Михаилу Мишустину.
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