Автобусный маршрут А-90 в Нижнем Новгороде продолжает сохранять лидерство по количеству поездок

Фото:
Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о самых популярных маршрутах общественного транспорта в Нижнем Новгороде в июле.
Так, в прошедшем месяце нижегородцы чаще всего пользовались автобусами А-90, Т-45, А-48, Т-87 и Т-67.
Отметим, что А-90 сохраняет за собой первую строчку на протяжении нескольких месяцев.
Среди трамваев наибольшей популярностью пользуются маршруты №417, №8, №3, №21.
Самым популярным троллейбусом стал маршрут №14. Далее по количеству поездок идут маршруты № 10, 31, 13 и 4.
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут выиграть безлимитную транспортную карту.
Также напомним, что в группе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" идет голосование по вопросу изменения части автобусных маршрутов А-71 и А-90.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+