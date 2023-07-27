Автобусный маршрут А-90 в Нижнем Новгороде продолжает сохранять лидерство по количеству поездок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о самых популярных маршрутах общественного транспорта в Нижнем Новгороде в июле.

Так, в прошедшем месяце нижегородцы чаще всего пользовались автобусами А-90, Т-45, А-48, Т-87 и Т-67.

Отметим, что А-90 сохраняет за собой первую строчку на протяжении нескольких месяцев.

Среди трамваев наибольшей популярностью пользуются маршруты №417, №8, №3, №21.

Самым популярным троллейбусом стал маршрут №14. Далее по количеству поездок идут маршруты № 10, 31, 13 и 4.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут выиграть безлимитную транспортную карту.

Также напомним, что в группе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" идет голосование по вопросу изменения части автобусных маршрутов А-71 и А-90.