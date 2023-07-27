Российские велогонщицы проехали по 4 этапу трассы М-12 от Мурома до Арзамаса Общество

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Российские велогонщицы проехали по 4-му этапу скоростной автомагистрали М-12 от Мурома до Арзамаса. Об этом сообщили в ГК "Автодор".

Согласно информации, спортсмены преодолели дистанции 111 км и 54,5 км по маршруту Муром-Арзамас в рамках чемпионата России среди женщин и Всероссийских соревнований среди юниорок по велосипедному спорту на шоссе в многодневной гонке.

Как отметили в "Автодоре", работы по строительству М-12 идут с опережением графика на 10 месяцев. Из-за высокого качества дорожного покрытия велогонка получила статус "скоростной".

Участницы гонки также высоко оценили качество и ровность покрытия М-12, которые позволили победительнице Валерии Захаркиной из Москвы преодолеть дистанцию в 111 км менее чем за три часа.

Чемпионкам были вручены памятные медали, которые дорожники изготовили из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон), применяемого в верхнем слое покрытия М-12.

Сегодня на 4-м этапе трассы трудятся 1225 человек, задействовано 357 единиц техники.

Продолжаются работы по обустройству полосы отвода, организации электроснабжению объекта, нанесению горизонтальной дорожной разметки, монтажу металлического барьерного ограждения, интеллектуальной транспортной системы, развертыванию системы взимания платы. На мостовом переходе через реку Оку идут работы по регулировке вантовой системы.

Ранее сообщалось, что участок трассы М-12 в Московской области будет полностью достроен в сентябре.

Открыть движение от Москвы до Арзамаса по М-12 планируется осенью этого года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал старт движению на первом участке скоростной дороги М-12.