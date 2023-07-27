Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев встретился с делегацией из Шри-Ланки Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители правительства Нижегородской области во главе с замгубернатора Андреем Гнеушевым встретились в нижегородском кремле с делегацией Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, сообщили в пресс-службе облправительства.

Как подчеркнул замглавы региона в ходе встречи, Нижегородская область по праву считается одним из ведущих научно-образовательных и инновационных центров Российской Федерации. Андрей Гнеушев сообщил гостям, что в регионе работают мощные промышленные предприятия, 11 вузов и 8 филиалов, более 100 научно-исследовательских организаций, 3 института Российской академии наук.

Стороны обсудили вопросы сотрудничество в сфере образования и информационных технологий.

"В текущем учебном году в вузах региона обучалось свыше 96 тысяч студентов, из них более 5 тысяч – студенты из 103 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 11 граждан Шри-Ланки. Считаю, что эта цифра может быть гораздо выше, так как сейчас мы реализуем совершенно инновационный проект – IT-кампус "Неймарк", который позволит получать образование в сфере информационных технологий одновременно 7 тысячам студентов, причем не только из Нижегородской области, но и из других регионов и стран. Студенты из Шри-Ланки могли бы стать участниками данного проекта", - подчеркнула министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Ланкийская делегация в ходе визита в регион также выразила заинтересованность в сотрудничестве и по другим направлениям.

Ранее делегация Шри-Ланки встретилась с представителями нижегородских предприятий. Делегация уже посетила ННГУ им. Лобачевского, кроме того, Нижегородская область и Шри-Ланка планируют сотрудничать в сфере туризма.

