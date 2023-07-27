Работы на 4 этапе трассы М-12 в Арзамасском районе вышли на финишную прямую Общество

Фото: ГК "Автобан"

Активные работы на 4 этапе трассы М-12 в Арзамасском районе вышли на финишную прямую, сообщили в пресс-службе ГК "Автобан".

К 31 июля на своем 40-километровом участке на 4 этапе М-12 на 100% завершены все работы по укладке верхнего слоя покрытия, за исключением моста через реку Оку.

Сейчас ведутся работы по благоустройству территории, устройству водоотводов с проезжей части, укреплению откосов насыпи растительным грунтом, гибкими плитами и железобетонными плитами на подходах к мостам и путепроводам. Ведётся установка металлического барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки. Также активно ведутся работы на площадке многофункциональной зоны, где позже инвесторы установят автозаправочную станцию и кемпинг.

Кроме того, "СУ №910" приступило к восстановлению сети региональных дорог в Арзамасском районе.

Напомним, российские велогонщицы проехали по 4-му этапу скоростной автомагистрали М-12 от Мурома до Арзамаса.

Открыть движение по М-12 от Москвы до Арзамаса планируется в сентябре этого года.