Нижегородцы смогут принять участие в съемках исторического фильма

В Нижнем Новгороде пройдут съемки исторического фильма.
С 14 по 21 августа будут снимать легендарную Нижегородскую ярмарку начала XX века и уличные сцены.
Исторический приключенческий фильм носит рабочее название "Борец" ("Кулачный") (12+).
События фильма разворачиваются в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. Главные герои - мальчик-дворянин, сирота Ваня Огарев (актёр Марк-Малик Мурашкин) и кулачный борец Волчок (актёр Евгений Ткачук).
Красивые масштабные съемки уже прошли в Рыбинске. Теперь съемочная группа едет в Нижний Новгород.
Идёт поиск актёров массовых сцен. Шанс попасть в кино есть у каждого.
Не упустите возможность окунуться в прошлое родного города и попасть на кино-экраны! Специальное образование и опыт съемок для актёров массовых сцен не требуются. Главное - максимально натуральная внешность!
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