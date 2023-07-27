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Культура и отдых

Нижегородцы смогут принять участие в съемках исторического фильма

06 августа 2023 14:08  [127] Культура и отдых

В Нижнем Новгороде пройдут съемки исторического фильма.

С 14 по 21 августа будут снимать легендарную Нижегородскую ярмарку начала XX века и уличные сцены. 
   
Исторический приключенческий фильм носит рабочее название "Борец" ("Кулачный") (12+).

События фильма разворачиваются в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. Главные герои - мальчик-дворянин, сирота Ваня Огарев (актёр Марк-Малик Мурашкин) и кулачный борец Волчок (актёр Евгений Ткачук). 
   
Красивые масштабные съемки уже прошли в Рыбинске. Теперь съемочная группа едет в Нижний Новгород.

Идёт поиск актёров массовых сцен. Шанс попасть в кино есть у каждого.

Не упустите возможность окунуться в прошлое родного города и попасть на кино-экраны! Специальное образование и опыт съемок для актёров массовых сцен не требуются. Главное - максимально натуральная внешность! 
   
Спешите подать заявку по ссылке.

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Теги:
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