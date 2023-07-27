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Общество

Нижегородцы смогут принять участие в форуме "Курс молодого бойца. Информационный фронт"

06 августа 2023 16:41  [114] Общество
Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом

Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом

Жители Нижегородской области могут принять участие во Всероссийском историко-просветительском форуме "Курс молодого бойца. Информационный фронт".

Это мероприятие Российского военно-исторического общества, призванное объединить молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в сети Интернет.

В рамках форума участников ожидают образовательные лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания, а также досуговая программа.

По информации Российского военно-исторического общества, спикерами образовательного блока выступят известные историки, общественные деятели, а также блогеры, журналисты, информационные аналитики, признанные как российским, так и международным сообществом: Дмитрий Пучков, Михаил Онуфриенко, Егор Яковлев, Трофим Татаренков. Также запланированы выступления специалистов компании VK, медиагруппы "Комсомольская правда" и других.

Эксперты научат участников методике работы с информацией, формированию личного контента, эксклюзивному освещению информационных поводов в социальных сетях, способам борьбы с фейками, особенностям профессиональной журналистики, а также расскажут о прошлом и будущем России.

Кроме того, запланирована работа над личными страницами участников совместно с экспертами, которые будут оказывать поддержку авторскому контенту в текущем году.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта "Образование".

Регистрация на форум продлится до 10 сентября 2023 года. Необходимо  зарегистрироваться на сайте АИС "Молодежь России" или войти в уже имеющийся личный кабинет. После перехода в личный кабинет пользователю откроется список мероприятий, доступных для участия, необходимо найти мероприятие "Всероссийский историко-просветительский форум "Курс молодого бойца. Информационный фронт" и нажать "Подробнее", после чего кликнуть на форму для заполнения.

Участниками форума могут стать граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. В случае прохождения отбора участникам будут оплачены проезд, проживание и питание во время форума. Само мероприятие состоится с 11 по 15 октября в Волгоградской области.

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