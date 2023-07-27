Подозреваемая в совершении смертельной аварии в Спасском районе женщина задержана Происшествия

Подозреваемая в совершении смертельной аварии в Спасском районе женщина задержана, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Установлено, что на момент совершения ДТП гражданка была в нетрезвом состоянии.

Напомним, ЧП произошло вечером 5 августа.

По версии следствия, на автодороге от деревни Новая до села Спасское женщина, находившаяся за рулем автомобиля Nissan Qashqai, совершила наезд на подростков, стоящих на обочине.

14-летний пострадавший умер на месте происшествия. 16-летней девушке, осмотренной на месте, медицинская помощь не понадобилась.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.