Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
Кинопоказы под открытым небом в августе
Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
06 августа 2023 17:28  [88] Подозреваемая в совершении смертельной аварии в Спасском районе женщина задержана
06 августа 2023 13:07  [180] Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Спасском районе
06 августа 2023 11:09  [423] Пьяная женщина устроила смертельное ДТП в Спасском районе
05 августа 2023 18:23  [385] Пятилетний мальчик погиб после падения с восьмого этажа в Ленинском районе
05 августа 2023 11:32  [703] Нижегородского сотрудника МЧС осудили за присвоение более 931 тыс. рублей
05 августа 2023 10:12  [367] Пьяный сотрудник полиции в Сергачском районе сбил подростка на скутере
04 августа 2023 12:10  [509] Правоохранители задержали 21-летнюю нижегородку по подозрению в убийстве 16-летнего подростка
04 августа 2023 11:28  [547] Руководителей нижегородского предприятия водного транспорта задержали за кражу 448 тысяч тонн песка 
03 августа 2023 10:20  [436] Уголовное дело возбуждено по факту избиения молодых людей на Большой Покровской
02 августа 2023 09:55  [516] Ларёк с шаурмой сгорел в Ленинском районе Нижнего Новгорода
Происшествия

Подозреваемая в совершении смертельной аварии в Спасском районе женщина задержана

06 августа 2023 17:28  [88] Происшествия

Подозреваемая в совершении смертельной аварии в Спасском районе женщина задержана, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Установлено, что на момент совершения ДТП гражданка была в нетрезвом состоянии. 

Напомним, ЧП произошло вечером 5 августа.

По версии следствия, на автодороге от деревни Новая до села Спасское женщина, находившаяся за рулем автомобиля Nissan Qashqai, совершила наезд на подростков, стоящих на обочине.

14-летний пострадавший умер на месте происшествия. 16-летней девушке, осмотренной на месте,  медицинская помощь не понадобилась.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. 

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь ДТП СК РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph