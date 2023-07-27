Подозреваемая в совершении смертельной аварии в Спасском районе женщина задержана, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Установлено, что на момент совершения ДТП гражданка была в нетрезвом состоянии.
Напомним, ЧП произошло вечером 5 августа.
По версии следствия, на автодороге от деревни Новая до села Спасское женщина, находившаяся за рулем автомобиля Nissan Qashqai, совершила наезд на подростков, стоящих на обочине.
14-летний пострадавший умер на месте происшествия. 16-летней девушке, осмотренной на месте, медицинская помощь не понадобилась.
Возбуждено уголовное дело.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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